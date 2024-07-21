Котлеты с мороженым, орео с лососем: девушка тестирует странные сочетания еды, которые любят беременные

Во время беременности гормоны бьют по мозгам, и организм начинает хотеть чего-нибудь этакого. И пока одни сочувственно крутят пальцем у виска, блогерша Миа Чаллинер (Mia Challiner) поставила для своих многочисленных подписчиков гастрономический эксперимент: она попробовала необычные сочетания продуктов, которые так любят беременные.