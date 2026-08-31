На референдуме в Исландии большинство исландцев высказались против вступления в ЕС.Евроатлантисты в Европе и Исландии назвали это "победой Путина", хотя каких-то признаков массированной компании воздействия России на население Исландии не наблюдалось.
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