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""На референдуме в Исландии победил Путин"

""На референдуме в Исландии победил Путин"

На референдуме в Исландии большинство исландцев высказались против вступления в ЕС.Евроатлантисты в Европе и Исландии назвали это "победой Путина", хотя каких-то признаков массированной компании воздействия России на население Исландии не наблюдалось.

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