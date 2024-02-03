В экстренных службах заявили, что факт атаки на Ил-76 из Patriot доказан

Экспертиза и данные черных ящиков подтвердили факт атаки на самолет Ил-76 в Белгородской области с помощью ЗРК Patriot, необходимости делать полную выкладку фрагментов нет, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
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