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В экстренных службах заявили, что факт атаки на Ил-76 из Patriot доказан

Экспертиза и данные черных ящиков подтвердили факт атаки на самолет Ил-76 в Белгородской области с помощью ЗРК Patriot, необходимости делать полную выкладку фрагментов нет, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

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