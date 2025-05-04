Курс доллара в мае 2025: Прогнозы и мнения аналитиков Ирэн ОрлонскаяСогласно мнениям аналитиков, курс доллара в мае 2025 года может остаться на низком уровне, что, по мнению многих экспертов, продлится до конца месяца.