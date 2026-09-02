Росстат: реальные зарплаты в России замедлили рост до 3,4%

В июне 2026 года темпы роста реальных зарплат в России снизились до 3,4% в годовом выражении, тогда как в мае показатель составлял 4,5%.
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