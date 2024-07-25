Филиппа Киркорова после эвакуации из каньона в Сочи отпаивали горячим чаем

Команду Киркорова стихия отрезала от цивилизации на несколько часов 23 июля в Сочи обрушились сильные ливни, подняв уровень воды в горных реках на 10 метров, и отрезали от цивилизации съемочную группу, снимавшую фильм «Братья» с Филиппом Киркоровым.