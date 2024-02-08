Стройкомплекс предложил проанализировать действующие СТУ на наличие повторяющихся норм

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, Стройкомплекс предложил провести анализ специальных технических условий (СТУ), разработанных за последние два года на проектирование объектов городского заказа Москвы, с целью актуализации действующих сводов правил (СП) и внесения в них изменений по принципу «2 СТУ = норма».