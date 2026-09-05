Путин поручит рассмотреть снижение ипотеки на дома для многодетных семей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Президент России Владимир Путин поддержал предложение снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей при покупке или строительстве частного дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Узбекистанская кр...
- Карпов: к 2030 го...
- АЗ Сборная России сы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым