Депутат Соловьев оценил слова Пугачевой о завистниках и клеветниках

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев негативно высказался в адрес Аллы Пугачевой. Он заявил, что ее отъезд из России является малодушием и предательством, а резкий ответ всем критикам — циничным лицемерием.
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