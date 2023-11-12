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Депутат Соловьев оценил слова Пугачевой о завистниках и клеветниках

Депутат Соловьев оценил слова Пугачевой о завистниках и клеветниках

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев негативно высказался в адрес Аллы Пугачевой. Он заявил, что ее отъезд из России является малодушием и предательством, а резкий ответ всем критикам — циничным лицемерием.

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Комментарии
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Анна
Она пластические операции делала и потеряла здоровье ради почитателей ? Ради своих бесконечных любовников и ради себя любимой. Что посеешь, то и пожнёшь.
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12 час.

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