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Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ

Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ

Ирландский журналист Чей Боуз 19 декабря обратил внимание, что в прямой линии президента РФ Владимира Путина приняли участие иностранные журналисты, в то время как на Западе представителей СМИ из РФ ограничивают.

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