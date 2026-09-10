Эксперт рассказал, как начать новый проект с помощью энергии Луны

Эксперт рассказал, как 11 сентября новолуние может принести Девам и Рыбам личную перезагрузку. Советы включают в себя организацию дома, планирование и начало здорового образа жизни, чтобы сделать жизнь проще и яснее.
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