Предприниматель заплатит за разрушенный мост через реку Лена

В Жигаловском районе после ремонта снова функционирует наплавной мост через реку Лену у села Тутура. Ремонтные работы провела Дорожная служба региона после того, как 28 июля мост был серьезно поврежден грузовиком с дробильной установкой, превышавшим допустимый вес, сообщили в областном правительстве.