SkyShield: Запад планирует усилить ПВО Украины

План военной операции под кодовым названием SkyShield, предусматривающий развертывание совместной системы ПВО с использованием авиации стран Евросоюза для защиты западной части Украины, разработали западные военные.
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