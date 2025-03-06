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SkyShield: Запад планирует усилить ПВО Украины

SkyShield: Запад планирует усилить ПВО Украины

План военной операции под кодовым названием SkyShield, предусматривающий развертывание совместной системы ПВО с использованием авиации стран Евросоюза для защиты западной части Украины, разработали западные военные.

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