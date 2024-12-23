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Украинские войска отступают. И взрывают всё за собой – Беженец из Весёлого Гая

Украинские войска отступают. И взрывают всё за собой – Беженец из Весёлого Гая

ВСУ уничтожают инфраструктуру, взрывая всё за собой во время отступления.Беженец из села Весёлый Гай Донецкой Народной Республики рассказал о том, что отступая из населённых пунктов Донбасса украинские войска стараются всё взорвать и уничтожить инфраструктуру.

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