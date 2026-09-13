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Царьград

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Мария Милехина: дети из садов болеют в школе реже на 50%

Мария Милехина: дети из садов болеют в школе реже на 50%

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Мария Милехина раскрыла: ходившие в детский сад дети болеют в школе респираторными заболеваниями на 50% реже.

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