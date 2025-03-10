Эндокринолог Шестакова объяснила, почему сброшенные килограммы возвращаются

Удержать достигнутый вес — сложная задача для большинства худеющих. Только 5 – 10% людей добиваются устойчивого результата, в то время как остальные возвращаются к прежним показателям в течение года-пяти лет или набирают ещё больше веса.
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