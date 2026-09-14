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Прорыв через глушилки: Россия бросила в бой систему связи «Радуга»

Прорыв через глушилки: Россия бросила в бой систему связи «Радуга»

Российская система связи «Радуга» хорошо показала себя на СВО. Российская разработка помогает БПЛА сохранять управление при воздействии РЭБ .

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