Канада хочет отобрать у России бронзу Пекина после дисквалификации Валиевой

В заявлении, опубликованном на странице Skate Canada в соцсетях говорится, что она совместно с Олимпийским комитетом Канады и спортсменами сборной этой страны по фигурному катанию 2022 года, занявшей четвертое место на Играх в 2022 году, подали официальную апелляцию.
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