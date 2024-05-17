Собянин: Бизнес стал мощнейшим драйвером развития экономики Москвы

Город будет стимулировать инвестиции в исследовательские разработки До 2030 года необходимо ускорить процесс коммерциализации интеллектуальной собственности для развития высокотехнологичных отраслей экономики.
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