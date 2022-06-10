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Художник Артур Кузнецов: юмор, обыденность и тема бездомных животных

Художник Артур Кузнецов: юмор, обыденность и тема бездомных животных

Единственная страна в мире, в которой жанровая живопись не получила своего развития, была Германия. Период тридцатилетней разрухи, войны и дробления территории на множество отдельных государств, повлияли на прежнее значение художественных центров.

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