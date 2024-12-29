Как любовь погубила Изольду Извицкую

Изольда Извицкая известна любому поклоннику фильмов ролью в знаменитой кинокартине «Сорок первый». После выхода драмы актриса проснулась настоящей звездой: о ней писали в New York Magazine и Le Parisien libere, а на родине ее узнавали на улицах и пророчили великое будущее.
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