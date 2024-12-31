Почему СВО не кончилась 30 декабря, как обещали на Украине. Разоблачение на фоне визита русских в США Юлия СоколоваУкраинский журналист Дмитрий Гордон*, известный своими громкими и нередко безосновательными заявлениями, вновь оказался в центре внимания.
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