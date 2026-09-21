Беспорядок в квартире может стать причиной развития когнитивной перегрузки, пишет NEWS.ru. По словам психологов, человеческий мозг расходует значительное количество энергии, фокусируясь на разбросанных вещах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИМ В Госдуме заявили...
- Пассажиры такси м...
- В России могут из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым