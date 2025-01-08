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Спички - не игрушка

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Анатомия предательства Тухачевского, его не состоявшаяся расправа над Сталиным

Анатомия предательства Тухачевского, его не состоявшаяся расправа над Сталиным

Исаак Дойчер в своей книге «Stalin: A Political Biography» 1967 года написал, что группа военачальников хотела произвести военный переворот: «основная часть переворота была намечена как дворцовый переворот в Кремле, кульминацией которого должно было стать убийство Сталина».

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