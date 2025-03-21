В Госдуму внесли пакет законопроектов о защите суверенитета РФ

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение палаты три законопроекта, направленных на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России.
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