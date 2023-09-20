ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ: МИГРАНТЫ ОБЛОЖИЛИ РУССКИХ ДАНЬЮ

ФОТО: ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS Мигранты, не знающие даже русского языка, буквально обложили наш народ данью.
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Комментарии
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Тамара Елисеева
Запустите вирус и орда сгинет из нашего дома.
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27 мин.
ALEKSANDR LIS
убрать всех мигрантов а на их места брать русскоязычных-из Российских областей
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27 мин.
ВераВерная
Константин Малафеев прав - когда вся ответственность за приглашенного мигранта ляжет на плечи работодателя, когда он возьмёт на себя всю финансовую составляющую пребывания гастеров в России, когда за все правонарушения и проблемы с законом своих наймитов он будет отвечать своим кошельком, тогда сдвинется с места этот застрявший в тупике паровоз. Но вот тех, для кого такая ситуация как серпом по яйцам, слишком много. Жаль, но призыв Малафеева - глас вопиющего в пустыне. Пока.
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11 мин.
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