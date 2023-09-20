ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ: МИГРАНТЫ ОБЛОЖИЛИ РУССКИХ ДАНЬЮ

ВераВерная

Константин Малафеев прав - когда вся ответственность за приглашенного мигранта ляжет на плечи работодателя, когда он возьмёт на себя всю финансовую составляющую пребывания гастеров в России, когда за все правонарушения и проблемы с законом своих наймитов он будет отвечать своим кошельком, тогда сдвинется с места этот застрявший в тупике паровоз. Но вот тех, для кого такая ситуация как серпом по яйцам, слишком много. Жаль, но призыв Малафеева - глас вопиющего в пустыне. Пока.