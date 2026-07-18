Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

120 подписчиков

Какие улицы, площади и скверы хотят переименовать в Крыму

Какие улицы, площади и скверы хотят переименовать в Крыму

На заседании Ливадийского клуба не так давно в очередной раз прозвучала тема изменения названий крымских улиц и общественных пространств, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ника
Чешется у кого-то с переименованием.
Ответить
1 м.