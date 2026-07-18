Какие улицы, площади и скверы хотят переименовать в Крыму

На заседании Ливадийского клуба не так давно в очередной раз прозвучала тема изменения названий крымских улиц и общественных пространств, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России.
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