Из-за 20% ли больше охраны для Набиуллиной?

"Сначала она подняла процентную ставку до 20% — это был настолько смелый шаг, что пришлось увеличить личную охрану Набиуллиной" коллаж из издания Издание The Economist со ссылкой на свои источники в Центробанке написало, что личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили личную охрану после повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля 2022 года.