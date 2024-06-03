Из-за 20% ли больше охраны для Набиуллиной?

"Сначала она подняла процентную ставку до 20% — это был настолько смелый шаг, что пришлось увеличить личную охрану Набиуллиной" коллаж из издания Издание The Economist со ссылкой на свои источники в Центробанке написало, что личную охрану главы Банка России Эльвиры Набиуллиной усилили личную охрану после повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля 2022 года.
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