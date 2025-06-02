Выставка «Вечные ценности» открылась в Калуге

Здесь гармонично соединились традиции иконописи, живописное мастерство и тонкое чувство композиции. Это редкая возможность прикоснуться к искусству, в котором вечные ценности обретают зримую формуВ Калуге состоялось открытие выставки «Вечные ценности».
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