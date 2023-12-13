Чего ждать от магнитных бурь в этом году: прогноз до конца декабря 2023 года Евгения КомароваДекабрь 2023 года обещает стать временем, наполненным магнитными сюрпризами, атакуя нашу планету ступенчатыми бурями.
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