Полицейские Кировграда провели рейд на городском водоёме

В Кировграде инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные МОтд МВД России “Кировградское” провели профилактический рейд, направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций с участием детей, на городском водоеме Кировграда, где жители и гости областного центра предпочитают проводить свой отдых.
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