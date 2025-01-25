🏐 Во всех школах Красноперекопска в 2025 году установят военно-спортивные городки Как сообщил глава администрации города Олег Бурлака, работы будут завершены до 1 сентября.
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🏐 Во всех школах Красноперекопска в 2025 году установят военно-спортивные городки Как сообщил глава администрации города Олег Бурлака, работы будут завершены до 1 сентября.