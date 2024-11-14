Политолог объяснил недовольство Порошенко обещаниями Зеленского о выплатах

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT объяснил недовольство экс-президента Украины Петра Порошенко, который назвал обещанные выплаты Владимира Зеленского украинцам — предвыборной кампанией.
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