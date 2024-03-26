Наталья Кочанова проведет в Минске личный прием граждан 27 марта

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет личный прием граждан в Минске 27 марта. Наталья Кочанова проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.
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