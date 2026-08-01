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ЦСКА не обыграл «Крылья Советов» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 15%

ЦСКА дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:1). На 32-й минуте счет открыл Матия Попович.

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