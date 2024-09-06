ПУТИНСКАЯ ПОДДЕРЖКА

– Что, вот так прямо и заявил, что поддерживает Камалу Харрис? Путин всегда был в стороне от наших выборов и вдруг такое сказать вслух, публично, на весь мир! Не верю – это фейк! – Господин Трамп, это не фейк – он действительно это заявил на весь мир на Дальневосточном экономическом форуме! Прямо так и сказал – Камала так хорошо улыбается, что хочется верить, у неё нет проблем, и с её избранием и у нас, то есть у России, их станет меньше! – Улыбается? Это её дикое ржание по любому вопросу он называет улыбкой? И что мне теперь с этим делать? Если Путин показал на неё пальцем, американцы её и выберут! Да, он напрямую никогда в наши выборы не вмешивается, но его оговорочки.