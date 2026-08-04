Двое погибли, четверо ранены: ВСУ атаковали ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о последствиях атаки ВСУ на республику за прошедшие сутки. По данным главы региона, в ЛНР в результате украинских атаки ранения получили четыре человека, еще двое погибли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии