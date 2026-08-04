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Наш потерянный мир

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Двое погибли, четверо ранены: ВСУ атаковали ЛНР

Двое погибли, четверо ранены: ВСУ атаковали ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о последствиях атаки ВСУ на республику за прошедшие сутки. По данным главы региона, в ЛНР в результате украинских атаки ранения получили четыре человека, еще двое погибли.

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