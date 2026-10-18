Опрос SuperJob показал, что среди трудоустроенных жителей Челябинска полезность юмора для карьеры чаще признают респонденты старше 45 лет, люди с высшим образованием и доходом выше 100 тысяч рублей, а также бармены, официанты и менеджеры по продажам.