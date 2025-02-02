Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Валерий Сорокин
    Ты можешь распоряжаться своим задом, но не территорией.Хуже Минских согл...
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Хуже Минских соглашений: Игра пошла по-крупному – Россию готовят к поражению

Хуже Минских соглашений: Игра пошла по-крупному – Россию готовят к поражению

Коллаж Царьграда Расследования Царьграда Украинские СМИ со ссылкой на европейских чиновников опубликовали так называемый 100-дневный план Трампа по Украине, в котором прекращение огня намечено на Пасху, а заключение мирного договора – на 9 мая.

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Комментарии
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VS
Vladimir Starovoytov
Переговоры? Перемирие? Ну-ну...... Вспомните Калку, ненападение с Германией, &quot;Немыслимое&quot; и Фултон Черчилля, договор ПРО, два Минска и  т.д. Вам этого мало??!!!
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2 час.
СК
Сергей Кушнарев
Карфаген  должен  быть  разрушен!!!  До  основания.
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2 час.
ВС
Валерий Сорокин
Ты можешь распоряжаться своим задом, но не территорией.
Ответить
12 мин.
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