Хуже Минских соглашений: Игра пошла по-крупному – Россию готовят к поражению

Коллаж Царьграда Расследования Царьграда Украинские СМИ со ссылкой на европейских чиновников опубликовали так называемый 100-дневный план Трампа по Украине, в котором прекращение огня намечено на Пасху, а заключение мирного договора – на 9 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии