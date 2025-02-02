Хуже Минских соглашений: Игра пошла по-крупному – Россию готовят к поражению

Коллаж Царьграда Расследования Царьграда Украинские СМИ со ссылкой на европейских чиновников опубликовали так называемый 100-дневный план Трампа по Украине, в котором прекращение огня намечено на Пасху, а заключение мирного договора – на 9 мая.