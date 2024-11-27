Б\У запчастями будут чинить автомобили по ОСАГО без согласия клиента — все из-за нехватки деталей. Чиновники считают, что такая мера позволит сократить сроки и стоимость ремонта, хоть и в ущерб качеству.
Б
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Б\У запчастями будут чинить автомобили по ОСАГО без согласия клиента — все из-за нехватки деталей. Чиновники считают, что такая мера позволит сократить сроки и стоимость ремонта, хоть и в ущерб качеству.
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