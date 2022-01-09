Психолог дал советы для легкого возвращения к работе после праздников

Психолог Татьяна Потемкина заявила, что для того, чтобы пережить такую стрессовую ситуацию, как возвращение в рабочий ритм после длинных новогодних праздников, необходимо бережно относиться к себе, а также регулярно менять виды деятельности.
Психолог Татьяна Потемкина заявила, что для того, чтобы пережить такую стрессовую ситуацию, как возвращение в рабочий ритм после длинных новогодних праздников, необходимо бережно относиться к себе, а также регулярно менять виды деятельности.
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