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    Он просто еще не понял , что стоит он сейчас. Не выполнил контракт уходи в забвение и замри  а если помогут то умриДорога временщика...
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Цыгане провели "обряд проклятия" прямо под подъездом. Они не знали, что их снимают

Цыгане провели "обряд проклятия" прямо под подъездом. Они не знали, что их снимают

Ночь, улица, фонарь… Да и аптека тут тоже не помешала бы. В Батайске жители одной из многоэтажек так устали от местного табора цыган, что даже поставили камеры у подъезда за свой счёт, лишь бы отвадить непрошенных гостей.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Цыгане ведут себя похабно. Тут у нас на днях местные ребята всю ночь дрались с цыганами. Последние прицепились  к ним, и все тут... Мы вызывали полицию - ТЕ НЕ ПРИЕХАЛИ!!... Что вообще творится в России? Россияне остались незащищенными перед вот такими цыганами, гастербатерами и другими беспредельщиками... И ЧТО НАМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?!!
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16 час.
Слава Охрименко
надо собираться в отряды самообороны и отвечать мразям действием пока только это остается
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16 час.
z
zhanna
В такихс лучаях поможет только психбольница.
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6 час.

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