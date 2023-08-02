Цыгане провели "обряд проклятия" прямо под подъездом. Они не знали, что их снимают

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лина любимцева

Цыгане ведут себя похабно. Тут у нас на днях местные ребята всю ночь дрались с цыганами. Последние прицепились к ним, и все тут... Мы вызывали полицию - ТЕ НЕ ПРИЕХАЛИ!!... Что вообще творится в России? Россияне остались незащищенными перед вот такими цыганами, гастербатерами и другими беспредельщиками... И ЧТО НАМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?!!