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Наш уютный дом

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Как готовить еду и составлять меню для детей / Все, что нужно знать родителям

Как готовить еду и составлять меню для детей / Все, что нужно знать родителям

Правильное сбалансированное питание — залог здоровья и полноценного развития ребенка. И несмотря на то, что первые блюда малыша всегда просты, для их приготовления все равно требуется достаточно времени и внимания: необходимо соблюдать правила готовки и подбирать только полезные ингредиенты.

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