Как готовить еду и составлять меню для детей / Все, что нужно знать родителям

Правильное сбалансированное питание — залог здоровья и полноценного развития ребенка. И несмотря на то, что первые блюда малыша всегда просты, для их приготовления все равно требуется достаточно времени и внимания: необходимо соблюдать правила готовки и подбирать только полезные ингредиенты.