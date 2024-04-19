"Крымская газета" встретилась со студентами-журналистами филиала МГУ в Севастополе

ПОЙМАТЬ УДАЧУ… РЕПОРТЁРСКУЮ В рамках Дня карьеры в севастопольском филиале старейшего учебного заведения страны прошла встреча с выпускницей, а ныне директором и главным редактором ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская газета» Марией Волконской и выпускающим редактором Крымского информационного агентства Андреем Новохатько.