"Крымская газета" встретилась со студентами-журналистами филиала МГУ в Севастополе

ПОЙМАТЬ УДАЧУ… РЕПОРТЁРСКУЮ В рамках Дня карьеры в севастопольском филиале старейшего учебного заведения страны прошла встреча с выпускницей, а ныне директором и главным редактором ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская газета» Марией Волконской и выпускающим редактором Крымского информационного агентства Андреем Новохатько.
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