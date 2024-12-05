Что произошло с военно-морскими силами Украины

В июне 2008 года, в дни торжеств, посвященных 225-летию Севастополя, в городе открыли два знаковых памятника: «основателю украинского флота» гетману Сагайдачному и российской императрице Екатерине Великой.
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