Царёв раскрыл версии условий на будущих переговорах и вариант военной победы над Украиной

В настоящее время существует несколько версий дальнейшего развития событий касательно хода переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.
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