Во всех районах Ивановской области проходит новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз»

В Шуйском районе Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников двух подшефных детских домов. Сотрудники Межмуниципального отдела полиции «Шуйский» опекают ребят круглогодично и, конечно, новогодние праздники стали поводом для визита сказочных гостей.