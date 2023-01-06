Во всех районах Ивановской области проходит новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз»

В Шуйском районе Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников двух подшефных детских домов. Сотрудники Межмуниципального отдела полиции «Шуйский» опекают ребят круглогодично и, конечно, новогодние праздники стали поводом для визита сказочных гостей.
В Шуйском районе Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников двух подшефных детских домов. Сотрудники Межмуниципального отдела полиции «Шуйский» опекают ребят круглогодично и, конечно, новогодние праздники стали поводом для визита сказочных гостей.
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