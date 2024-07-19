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Идеология Победы как национальный проект

Идеология Победы как национальный проект

Введение. Идеология здесь, в нас, вокруг нас Народ как государственное целое, как носитель цивилизации должен быть зрячим, представлять, кто он и куда идет.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
слишком  много и расплывчато  написано. Нет общности  в РФ,как и не  было  её  никогда  за всю историю России  с древнейших времён. Лишь войны  на  время  сплачивали народ. А  после  них  всё  то  же - верха  считали и считают  быдлом простой  народ, церковь  одурачивает его  обещаниями  счастья  в  загробной  жизни. Всё обман, обман, обман. И не  будет общности  народа  никогда - сытый  голодного  не разумеет.
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