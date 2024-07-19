Введение. Идеология здесь, в нас, вокруг нас Народ как государственное целое, как носитель цивилизации должен быть зрячим, представлять, кто он и куда идет.
Идеология Победы как национальный проект
Комментарии
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Владимир Алтайцев
слишком много и расплывчато написано. Нет общности в РФ,как и не было её никогда за всю историю России с древнейших времён. Лишь войны на время сплачивали народ. А после них всё то же - верха считали и считают быдлом простой народ, церковь одурачивает его обещаниями счастья в загробной жизни. Всё обман, обман, обман. И не будет общности народа никогда - сытый голодного не разумеет.
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