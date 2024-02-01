В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом

В Ленобласти три местных жителей скончались в результате отравления бытовым газом. Соответствующую информацию в четверг, первого февраля, опубликовала пресс-служба областного управления СКР в Телеграм-канале ведомства.
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