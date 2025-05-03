Киев скрывает, что сделка с США включает три документа, а не один — депутат

Три разных документа в сделке по украинским недрам, а не официально заявленный один, подписало с Минфином США правительство Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский 3 мая в своем Telegram-канале.
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